Американские акции стали продаваться в России с огромными скидками

Наиболее популярными в ходе запущенных Мосбиржей внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями являются бумаги американских высокотехнологичных компаний, таких как NVIDIA и Tesla, которые торгуются при этом с огромными скидками, составляющими от 50 до 75 процентов относительно зарубежной стоимости.