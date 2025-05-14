Американские акции стали продаваться в России с огромными скидками

Наиболее популярными в ходе запущенных Мосбиржей внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями являются бумаги американских высокотехнологичных компаний, таких как NVIDIA и Tesla, которые торгуются при этом с огромными скидками, составляющими от 50 до 75 процентов относительно зарубежной стоимости.
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