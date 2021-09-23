В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской. Ребенок серьезных травм не получил

Однако аварии с участием доставщиков еды по мере развития этого рынка стали случаться все чаще. Можно ли сделать с этим что-то на системном уровне?Доставщик на велосипеде влетел в женщину с коляской на перекрестке улиц Ясеневая и Елецкая в Москве.