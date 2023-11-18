Женщина попыталась поджечь военкомат и снимала это на телефон

Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области. По информации издания, женщина с телефоном в руках бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат и снимала для кого-то происходящее для получения дальнейшей инструкции.
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