Екатерина Шишкина: «Ленина вскоре оденут в леса»

Искусствовед, начальник отдела памятников и мемориальных досок СПбГБУК «Государственный музей городской скульптуры» - о памятнике на Московском проспекте В ближайшие дни начнется монтаж лесов у постамента памятника Владимиру Ленину в Московском районе.