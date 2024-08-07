Екатерина Шишкина: «Ленина вскоре оденут в леса»

Искусствовед, начальник отдела памятников и мемориальных досок СПбГБУК «Государственный музей городской скульптуры» - о памятнике на Московском проспекте В ближайшие дни начнется монтаж лесов у постамента памятника Владимиру Ленину в Московском районе.
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