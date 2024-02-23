Шойгу вручил награды военным и заявил, что впереди у армии много работы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим и заявил, что у российской армии впереди еще много работы, передает РИА Новости.
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