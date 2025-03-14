В Калуге юбилейные медали вручили жителям блокадного Ленинграда

Эта юбилейная медаль была учреждена по указу Президента РФ и вручается ветеранам войны, труженикам тыла, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерейГлава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич торжественно вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» калужанам, которые пережили ужас блокады Ленинграда.