Стратегия Европы и США в отношении Украины полностью провалилась. Об этом заявил 21 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в одном из ведущих японских аналитических центров — Фонде мира Сасакавы.
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