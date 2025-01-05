Бывший полковник МВД Мазепин обжаловал приговор

Экс-заместитель начальника ООУ Управления «К» оперативно-поискового бюро МВД РФ полковник полиции Сергей Мазепин, осужденный на 5 лет колонии по делу о взятке, подал повторную жалобу на свой приговор в Президиум Верховного суда.
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