Бывший полковник МВД Мазепин обжаловал приговор

Экс-заместитель начальника ООУ Управления «К» оперативно-поискового бюро МВД РФ полковник полиции Сергей Мазепин, осужденный на 5 лет колонии по делу о взятке, подал повторную жалобу на свой приговор в Президиум Верховного суда.