Илья Середюк сообщил о подарке для жителей Прокопьевска

В своем Телеграм-канале он рассказал об установке в центре города детской игровой площадки.Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк рассказал в своем Телеграм-канале о подарке для жителей Прокопьевска – в центре города установят новую современную детскую игровую площадку.