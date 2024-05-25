Илья Середюк сообщил о подарке для жителей Прокопьевска

В своем Телеграм-канале он рассказал об установке в центре города детской игровой площадки.Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк рассказал в своем Телеграм-канале о подарке для жителей Прокопьевска – в центре города установят новую современную детскую игровую площадку.
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