В Приморье отловили конфликтного амурского тигра

Конфликтного амурского тигра отловили на юге Приморья, сообщило министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов региона в своем Telegram-канале в четверг, 9 января.
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