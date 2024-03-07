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Мировое обозрение

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Как Жуков разгромил группу армий «Юг» на Правобережье

Как Жуков разгромил группу армий «Юг» на Правобережье

Переправа через реку Днестр танков Т-34-85 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии Предпосылки операции В течение зимы 1944 года в ходе наступления Красной Армии на Правобережной Украине, Советские войска нанесли серьёзное поражение немцам под Житомиром и Бердичевом, Кировоградом, разгромили корсунь-шевченковскую и никопольско-криворожскую группировки (Ожесточённое сражение за Житомир и Бердичев; Поражение немецких 1-й танковой и 8-й полевой армий в Корсунь-Шевченковской битве; Штурм Никопольского плацдарма и разгром немецкой 6-й армии).

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