Бабушкина кошка

Элеонора Коган

Молодец женщина, правильно, что солгала. Кошечка хоть в доме осталась и с хозяином сдружилась.!!!!И у меня сейчас такая же ситуация. Мне 80 лет и у меня котик и кошечка. А сейчас появилась ещё одна, умер неожиданно её хозяин, остались у него котик,эта кошечка и хомячок. Кота и хомячка взяли.А вот кошечку сосватали мне. Первое время дичилась, а сейчас сдружились.Не взять я её могла, но мой чудесный возраст и здоровье?Вот и волнуюсь.Нельзя старикам животных брать.