Сидела в гостях у приятеля своего знакомого за богато накрытым столом и чувствовала, что кусок в горло не лезет.
Бабушкина кошка
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Karmadon
Однажды видел на доске объявлений записку от руки: "Я скоро умру. Кто-нибудь возьмите мою кошку, без меня она пропадет. Ласковая, воспитанная, ходит на лоток. Кушает все. Зовут Ксюша". Адрес и подпись – баба Нюра.
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4 час.
Элеонора Коган
Взял хоть кто-то Ксюшеньку-то?
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1 час.
Элеонора Коган
Молодец женщина, правильно, что солгала. Кошечка хоть в доме осталась и с хозяином сдружилась.!!!!И у меня сейчас такая же ситуация. Мне 80 лет и у меня котик и кошечка. А сейчас появилась ещё одна, умер неожиданно её хозяин, остались у него котик,эта кошечка и хомячок. Кота и хомячка взяли.А вот кошечку сосватали мне. Первое время дичилась, а сейчас сдружились.Не взять я её могла, но мой чудесный возраст и здоровье?Вот и волнуюсь.Нельзя старикам животных брать.
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1 час.
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