Йемен: ранее в тот же день силы хуситов перерезали шоссе Таиз-Аден на перекрестке Аль-Сафия, Неджд ан-Нашама и Эт-Турба к югу от Таиза; За последние 24 часа в боях к югу и западу от города были убиты 70 человек, в том числе в Джебель-Хане, Хатране, Аль-Кадахе и Джебель-Хабаши.