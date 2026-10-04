Йемен: ранее в тот же день силы хуситов перерезали шоссе Таиз-Аден на перекрестке Аль-Сафия, Неджд ан-Нашама и Эт-Турба к югу от Таиза; За последние 24 часа в боях к югу и западу от города были убиты 70 человек, в том числе в Джебель-Хане, Хатране, Аль-Кадахе и Джебель-Хабаши.
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