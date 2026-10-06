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Нижегородская правда

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Количество площадок нижегородского проекта «Соло на закате» могут увеличить

Количество площадок нижегородского проекта «Соло на закате» могут увеличить

Городских площадок для проведения «Соло на закате» (0+) может стать больше в 2027 году. Об этом рассказывает ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Центр 800».

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