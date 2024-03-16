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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Бабурин: «Национальный Кубок – это огромное достижение и гордость для клуба»

В пятницу в 1/2 финала действующий обладатель трофея одолел МБА (78:71). В финальной игре волжане встретятся с «Зенитом» – Сейчас, на фоне не самого удачного сезона в Лиге ВТБ, сохранить Winline Кубок России для вас особенно важно? – Национальный Кубок есть кубок – это огромное достижение и гордость для клуба, для города, для болельщиков.

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