Евгений Бабурин: «Национальный Кубок – это огромное достижение и гордость для клуба»

В пятницу в 1/2 финала действующий обладатель трофея одолел МБА (78:71). В финальной игре волжане встретятся с «Зенитом» – Сейчас, на фоне не самого удачного сезона в Лиге ВТБ, сохранить Winline Кубок России для вас особенно важно? – Национальный Кубок есть кубок – это огромное достижение и гордость для клуба, для города, для болельщиков.