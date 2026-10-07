Стало известно, когда возобновят строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре, которое остановили из-за земельных споров

Стало известно, когда возобновят строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре, которое остановили из-за земельных споровВ Краснодаре разрешили вопрос с землёй, из-за которого остановилось строительство Западной трамвайной линии.
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