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Живая Кубань

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Стало известно, когда возобновят строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре, которое остановили из-за земельных споров

Стало известно, когда возобновят строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре, которое остановили из-за земельных споров

Стало известно, когда возобновят строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре, которое остановили из-за земельных споровВ Краснодаре разрешили вопрос с землёй, из-за которого остановилось строительство Западной трамвайной линии.

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