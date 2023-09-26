Если бы, да кабы, да во рту росли грибы

Невероятно, но факт: обычно никто не любит болеть. Однако есть на земле и очень неприятные болезни.
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