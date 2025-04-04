На улицах Архангельска наводят чистоту

Предприятие «Чистый город» сменило лопату на метлу, сообщает городская администрация.Основная задача, поставленная для работников ручного труда, — уборка оттаявшего мусора и освобождение от песка тротуаров и пешеходных зон в общественных местах.
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