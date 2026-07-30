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Самолет Airbus выполнил рекордный 24-часовой беспосадочный перелет

Самолет Airbus выполнил рекордный 24-часовой беспосадочный перелет

Новый результат превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2005 году самолетом Boeing 777-200LR, который находился в воздухе 22 часа 42 минуты во время демонстрационного рейса между Гонконгом и Лондоном.

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