Келли Убре в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка»

Ошибка арбитров на последних секундах матча принесла «Филадельфии» поражение со счетом 107:108. Защитник «Сиксерс» Келли Убре, на котором были нарушены правила, выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка».
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