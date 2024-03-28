Келли Убре в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка»

Ошибка арбитров на последних секундах матча принесла «Филадельфии» поражение со счетом 107:108. Защитник «Сиксерс» Келли Убре, на котором были нарушены правила, выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка».