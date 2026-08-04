🎧 "У смерти нет флага" Дед отстоял мир всем сердцем. А теперь молча выключает сводки — там снова горят дома 🏚️ Внук шепчет: «Ты исполнил свой долг, но мир не запомнил твой горький урок».
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🎧 "У смерти нет флага" Дед отстоял мир всем сердцем. А теперь молча выключает сводки — там снова горят дома 🏚️ Внук шепчет: «Ты исполнил свой долг, но мир не запомнил твой горький урок».
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