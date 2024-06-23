Скрипали не хотят участвовать в расследовании

дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ? Стало известно, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери якобы из соображений безопасности.