Скрипали не хотят участвовать в расследовании

дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ? Стало известно, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери якобы из соображений безопасности.
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