Манифест Петра I к народам Кавказа и Персии В 1722–1723 гг. Пётр I совершил Персидский поход, результатом которого стало присоединение к России значительных территорий Кавказа и Северной Персии.
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Манифест Петра I к народам Кавказа и Персии В 1722–1723 гг. Пётр I совершил Персидский поход, результатом которого стало присоединение к России значительных территорий Кавказа и Северной Персии.
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