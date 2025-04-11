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Потепление в Москве: Вильфанд обещает до 9 градусов уже в воскресенье

Потепление в Москве: Вильфанд обещает до 9 градусов уже в воскресенье

Московский регион ожидает погодные изменения: снегопад и холод сохранятся в субботу, но уже в воскресенье температура поднимется до 9 градусов.

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