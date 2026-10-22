Причем чаще всего такие мысли тревожат тех, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей В Барнауле 12% работающих жителей по несколько раз в день посещает порыв "уволиться немедленно", столько же думают об уходе хотя бы раз в день, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.
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