Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Представлена мощная доказательная база Олег Стародубцев Наконец представлено главное и несокрушимое, оно же единственное «доказательство» причастности России к диверсии на финляндско-эстонском газопроводе.
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