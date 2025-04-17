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Мода и Шоу-бизнес

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Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино

Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино

Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019) Михаилу Ефремову предложили первую роль после освобождения из тюрьмы.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Папа у Миши тоже был запойный алкоголик. Это их династийная беда. Но называть его звездой после случившегося , пошло.
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9 час.
Elena Dmitrieva
а тот был гомик?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Да,как это ни скрывали, но  знали  в  СССР, что  его  женой  или  мужем, неясно, был Александров, режиссёр  двух  глупейших  комедий  - Волга=Волга  и  Весёлые  ребята, слизанные  один  в один  с голливудских  комедий
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4 час.
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