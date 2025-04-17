Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино

Папа у Миши тоже был запойный алкоголик. Это их династийная беда. Но называть его звездой после случившегося , пошло.

Владимир Алтайцев

Да,как это ни скрывали, но знали в СССР, что его женой или мужем, неясно, был Александров, режиссёр двух глупейших комедий - Волга=Волга и Весёлые ребята, слизанные один в один с голливудских комедий