Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019) Михаилу Ефремову предложили первую роль после освобождения из тюрьмы.
Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Папа у Миши тоже был запойный алкоголик. Это их династийная беда. Но называть его звездой после случившегося , пошло.
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9 час.
Elena Dmitrieva
а тот был гомик?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Да,как это ни скрывали, но знали в СССР, что его женой или мужем, неясно, был Александров, режиссёр двух глупейших комедий - Волга=Волга и Весёлые ребята, слизанные один в один с голливудских комедий
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4 час.
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