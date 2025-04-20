США начали переговоры с ЕС по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф провели в Париже переговоры по урегулированию украинского конфликта с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с британской, германской и французской делегациями.