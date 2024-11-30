Сергей Лазарев поругался с Филиппом Киркоровым

Сегодня в финале шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» сотня людей выбирает победителя. К экспертам присоединился Филипп Киркоров, который сразу занял место рядом с бессменным лидером сотни Сергеем Лазаревым.
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