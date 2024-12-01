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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о кричалке фанатов «Ливерпуля»: «Может, я заслужил увольнение и работаю лишь потому, что взял 6 титулов. Не ожидал подобного на «Энфилде», у нас были незабываемые битвы при Клоппе»

«Горожане» не побеждают семь матчей – больше месяца. В воскресенье они уступили на «Энфилде» со счетом 0:2 и отстали от мерсисайдцев на 11 очков.

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