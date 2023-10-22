В Астрахани ушёл из жизни вице-адмирал Борис Зинин

Экс-командующего Краснознаменной Каспийской флотилией не стало на 83-м году жизни. Всю свою жизнь Борис Михайлович посвятил службе в Вооружённых силах и прошёл путь от курсанта до командующего Краснознаменной Каспийской флотилией.
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