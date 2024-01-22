Василевский отразил 33 из 35 бросков «Детройта» и стал 3-й звездой матча, несмотря на поражение

Вратарь «Тампы» прервал победную серию в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (1:2). В 23 матчах в текущем сезоне у россиянина 13 побед при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,83.