Хави объявил об уходе из «Барсы» летом после 3:5 от «Вильярреала», Соболенко защитила титул на AO, Овечкин наконец-то забил, страдания жен футболистов в Саудовской Аравии и другие новости

Лена Мисько Даниил Медведев выиграл первые два сета у Янника Синнера, но выиграть второй в карьере турнир серии «Большого шлема» не смог. Итальянец взял три сета подряд и вместе с ними Australian Open — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 6:3.

Лена Мисько У «Зенита» уже истерика, кажется. Просто нужно кого-то купить с паспортом. Как пишет (https://t.me/karpinside/30294) Иван Карпов, петербургский клуб предложил «Динамо» шесть миллионов евро за защитника Дмитрия Скопинцева. Бело-голубые хотят за игрока, которому в марте исполнится 27 лет, 14 миллионов евро. Кто следующий с российским паспортом в списке сине-бело-голубых? Инсайды от Карпа // Карпов Telegram