1. Хави внезапно объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона. Тренер заявил, что ситуацию нужно менять, уверен, что поступает правильно, и надеется, что теперь его «будут меньше убивать».
Хави объявил об уходе из «Барсы» летом после 3:5 от «Вильярреала», Соболенко защитила титул на AO, Овечкин наконец-то забил, страдания жен футболистов в Саудовской Аравии и другие новости
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Лена Мисько
Даниил Медведев выиграл первые два сета у Янника Синнера, но выиграть второй в карьере турнир серии «Большого шлема» не смог. Итальянец взял три сета подряд и вместе с ними Australian Open — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 6:3.
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11 час.
Лена Мисько
У «Зенита» уже истерика, кажется. Просто нужно кого-то купить с паспортом. Как пишет (https://t.me/karpinside/30294) Иван Карпов, петербургский клуб предложил «Динамо» шесть миллионов евро за защитника Дмитрия Скопинцева. Бело-голубые хотят за игрока, которому в марте исполнится 27 лет, 14 миллионов евро. Кто следующий с российским паспортом в списке сине-бело-голубых?
Инсайды от Карпа // Карпов
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11 час.
Лена Мисько
«Спорт-Экспресс» обновил ежегодный рейтинг самых влиятельных персон в российском футболе ⭐️ И мы потихоньку начинаем делиться спойлерами: 😮 Валерий Карпин снова не попал в топ-10; 🐂 Зато в десятке оказался Сергей Галицкий; 📲 А еще в этом году особое место заняли футбольные ТГ-каналы. В общем, вас ждет много интересного. И сам окончательный список, и мощное оформление в стиле GTA VI! А объявим весь рейтинг завтра в 19:00 в специальном выпуске «Это футбол, брат» (https://t.me/etofootballbro) 🔥
Это футбол, брат!
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6 час.
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