Западные специалисты изучают, какие военные объекты НАТО будут находиться в радиусе поражения ракетной системы «Орешник» при ее размещении в Белоруссии.
Лавров: на Западе уже пытаются рассчитать радиус поражения «Орешника»
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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