Российский боец с позывным Шустрый рассказал спецкору RT Александру Пискунову, как украинские боевики не жалели ни мин, ни кассетных снарядов, ни дронов, чтобы сдержать наступающие российские войска в рамках процесса освобождения Курахово, Он уточнил, что участвовал в освобождении населённого пункта Сухие Ялы на Южно-Донецком направлении.