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RT Russia

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Российский боец рассказал об освобождении села в рамках боёв за Курахово

Российский боец рассказал об освобождении села в рамках боёв за Курахово

Российский боец с позывным Шустрый рассказал спецкору RT Александру Пискунову, как украинские боевики не жалели ни мин, ни кассетных снарядов, ни дронов, чтобы сдержать наступающие российские войска в рамках процесса освобождения Курахово, Он уточнил, что участвовал в освобождении населённого пункта Сухие Ялы на Южно-Донецком направлении.

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