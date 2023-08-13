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Политолог объяснил, на что пойдёт Запад, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется

Политолог объяснил, на что пойдёт Запад, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию «Украина.

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