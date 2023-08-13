Политолог объяснил, на что пойдёт Запад, когда наступление ВСУ окончательно выдохнется

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию «Украина.
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