НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Четверых мигрантов депортировали после падения девушки с 5-го этажа в Казани

Четверых мигрантов депортировали после падения девушки с 5-го этажа в Казани

О том, что женщина упала с пятого этажа жилого дома на улице Карбышева сообщили очевидцы в соцсетях.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ос А
Ос А

А почему не 40 первых встречных? Отправляли бы в десять раз больше за проступок каждого, был бы страх, и слежка друг за другом, а не эта вот вся распоясонность сразиатов.