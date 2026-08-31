Четверых мигрантов депортировали после падения девушки с 5-го этажа в Казани

О том, что женщина упала с пятого этажа жилого дома на улице Карбышева сообщили очевидцы в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Авто сбило мальчи...
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
А почему не 40 первых встречных? Отправляли бы в десять раз больше за проступок каждого, был бы страх, и слежка друг за другом, а не эта вот вся распоясонность сразиатов.