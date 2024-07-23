Российский автомобильный рынок в 2024 году после наметившегося роста ожидает падение, считают опрошенные "Газетой.
Дилеры предупредили о возможном падении авторынка из-за ужесточения законов
Комментарии
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Россиянин
Снижайте цены уроды!!! И вообще, кому в карман капают деньги от утилизационного сбора? Мне непонятно. Казалось бы, за счет этих денег должны быть утилизированы старые машины. Но я нигде не видел таких организаций занимающихся утилизацией старых машин. Ну есть частные авторазборы. Но они выкупают старые машины и разбирают, при этом еще и зарабатывают на металлоломе и продаже б/у запчастей.
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