Дилеры предупредили о возможном падении авторынка из-за ужесточения законов

Россиянин

Снижайте цены уроды!!! И вообще, кому в карман капают деньги от утилизационного сбора? Мне непонятно. Казалось бы, за счет этих денег должны быть утилизированы старые машины. Но я нигде не видел таких организаций занимающихся утилизацией старых машин. Ну есть частные авторазборы. Но они выкупают старые машины и разбирают, при этом еще и зарабатывают на металлоломе и продаже б/у запчастей.