Дилеры предупредили о возможном падении авторынка из-за ужесточения законов

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Комментарии
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Россиянин
Снижайте цены уроды!!! И вообще, кому в карман капают деньги от утилизационного сбора? Мне непонятно. Казалось бы, за счет этих денег должны быть утилизированы старые машины. Но я нигде не видел таких организаций занимающихся утилизацией старых машин. Ну есть частные авторазборы. Но они выкупают старые машины и разбирают, при этом еще и зарабатывают на металлоломе и продаже б/у запчастей.
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