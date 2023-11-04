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Посол РФ: власти Непала не сообщали о погибших россиянах

Посол РФ: власти Непала не сообщали о погибших россиянах

Global Look Press/RSS/XinHua Российское посольство находится в тесном контакте с властями Непала по поводу произошедшего там сильного землетрясения, в котором, по последним данным, погибли порядка 120 человек.

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