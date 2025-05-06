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Русско-немецкой дружбе конец? В Германии решили переписать историю

Русско-немецкой дружбе конец? В Германии решили переписать историю

На протяжении многих лет празднование окончания Второй мировой войны было поводом для германо-российского примирения.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Дружить будут, но только не так, как раньше. Будут создаваться общества дружбы.
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12 час.
Алексей Горшков
Вообще мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг, враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я, как историк по образованию, заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно, а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут, что настоящий враг не мы, а КАК РАЗ англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!! Ну не повезло ей с нынешней властью - но это, как говорила моя мать: &quot;Пустяк по сравнению с Мировой революцией&quot;, иными словами - с ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ это - мгновение!
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7 час.
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