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Трамп установил рекорд: 100 указов и 400 действий за шесть недель

Трамп установил рекорд: 100 указов и 400 действий за шесть недель

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании около 100 указов и осуществлении более 400 действий в течение шести недель, что, по его словам, стало рекордом по восстановлению здравого смысла и безопасности в стране.

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