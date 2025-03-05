Трамп установил рекорд: 100 указов и 400 действий за шесть недель

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании около 100 указов и осуществлении более 400 действий в течение шести недель, что, по его словам, стало рекордом по восстановлению здравого смысла и безопасности в стране.
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