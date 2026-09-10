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ЕС может приостановить финансирование Саксонии-Анхальта из-за победы АдГ

ЕС может приостановить финансирование Саксонии-Анхальта из-за победы АдГ

www.globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa Евросоюз способен задержать перечисление уже одобренных средств федеральной земле Саксония-Анхальт, если региональное правительство, сформированное при участии партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), допустит нарушения базовых принципов ЕС.

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