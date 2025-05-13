Платон Беседин: Забавно, что все эти великие «патриоты» на зарплате, как и губернаторская свита, молчали, когда два года назад из севастопольского театра имени Луначарского выгоняли сотрудника за подд

Забавно, что все эти великие «патриоты» на зарплате, как и губернаторская свита, молчали, когда два года назад из севастопольского театра имени Луначарского выгоняли сотрудника за поддержку СВО, а писали об этом я, да ещё пара отважных.
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