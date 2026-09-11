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Kalshi планирует запустить круглосуточную торговлю бессрочными контрактами на акции Tesla, Apple и Nvidia

Kalshi планирует запустить круглосуточную торговлю бессрочными контрактами на акции Tesla, Apple и Nvidia

Kalshi готовится запросить у регулирующих органов США разрешение на запуск около 60 видов бессрочных фьючерсов, привязанных к акциям и биржевым фондам (ETF), включая Tesla, Apple и Nvidia.

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