Разин подал иск в турецкий суд о незаконном использовании песен «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер Андрей Разин уведомил РИА «Новости» о направлении официального обращения в турецкую прокуратуру по факту незаконном использовании композиций группы «Ласковый май», написанных автором Сергеем Кузнецовым.
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