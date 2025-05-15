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Разин подал иск в турецкий суд о незаконном использовании песен «Ласкового мая»

Разин подал иск в турецкий суд о незаконном использовании песен «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер Андрей Разин уведомил РИА «Новости» о направлении официального обращения в турецкую прокуратуру по факту незаконном использовании композиций группы «Ласковый май», написанных автором Сергеем Кузнецовым.

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