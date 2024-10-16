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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели семинар на тему «Безопасный шаг в осень»

В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели семинар на тему «Безопасный шаг в осень»

Сотрудники Госавтоинспекции  МУ МВД России «Орское» провели общешкольный семинар на тему «Безопасный шаг в осень» в ООШ № 20 ст.

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