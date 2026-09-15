В Арктике проживают 22-31 тыс. белых медведей

На территории всей Арктики около 22-31 тыс. особей белого медведя, сообщил РИА Новости гендиректор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.
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