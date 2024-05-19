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Mash: Госпитализированному певцу Николаю Носкову резко стало хуже

Mash: Госпитализированному певцу Николаю Носкову резко стало хуже

Одни источники утверждают, что состояние артиста заметно ухудшилось, а другие, что он идёт на поправкуTelegram-канал Mash утверждает, что музыканту Николаю Носкову стало хуже из-за приёма сильнодействующих препаратов.

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