Mash: Госпитализированному певцу Николаю Носкову резко стало хуже

Одни источники утверждают, что состояние артиста заметно ухудшилось, а другие, что он идёт на поправкуTelegram-канал Mash утверждает, что музыканту Николаю Носкову стало хуже из-за приёма сильнодействующих препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии