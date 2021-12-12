Русская весна

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«Северный поток — 2» поставил в тупик главу МИД Германии — немецкая пресса

«Северный поток — 2» поставил в тупик главу МИД Германии — немецкая пресса

Глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2», пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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