Опубликован кадр с последней прогулки погибших в Тыве девочек

На стоп-кадре видно, как они прогуливаются в центре Кызыла незадолго до того, как пропали.В Сети появился стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, запечатлевший последнюю прогулку двух школьниц, найденных погибшими 9 июля в Тыве.
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