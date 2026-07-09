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Царьград

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Опубликован кадр с последней прогулки погибших в Тыве девочек

Опубликован кадр с последней прогулки погибших в Тыве девочек

На стоп-кадре видно, как они прогуливаются в центре Кызыла незадолго до того, как пропали.В Сети появился стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, запечатлевший последнюю прогулку двух школьниц, найденных погибшими 9 июля в Тыве.

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